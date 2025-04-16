İslamabad'da Tenis Topu Büyüklüğünde Dolu

- Pakistan'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

İSLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu çok sayıda araçta maddi hasara yol açtı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli dolu fırtınası etkili oldu. Yaklaşık 35 dakika süren dolu fırtınası nedeniyle sokak ve caddeler beyaza bürünürken, çok sayıda aracın camları kırıldı, birçok bölgede güneş panellerinde hasar oluştu, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin de meydana geldiği belirtildi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi ülkenin kuzey kesimlerinde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların 20 Nisan'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.