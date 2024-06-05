İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Mısır'da ateşkes çabalarını görüşmek üzere yetkililerle bir araya gelecek - Son Dakika
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İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Mısır'da ateşkes çabalarını görüşmek üzere yetkililerle bir araya gelecek

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Mısır\'da ateşkes çabalarını görüşmek üzere yetkililerle bir araya gelecek

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, Mısırlı yetkililerle Gazze'de ateşkes çabalarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Nehhale ve Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, Kahire'ye gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Filistin'deki son gelişmeleri ele alacak.

05.06.2024 18:00
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İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale'nin, Gazze'de ateşkes çabalarını görüşmek üzere Mısırlı yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Nehhale ve Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi'nin dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştıkları belirtildi.

Nehhale ve Hindi'nin Kahire'ye gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Mısırlı yetkililerle Filistin'deki son gelişmelerin yanı sıra Gazze'de ateşkes için sürdürülen çabaları ele alacağı belirtildi.

Açıklamada, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinin Mısır'da hangi isimlerle görüşeceğine dair ise bilgi verilmedi.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Mısır'da ateşkes çabalarını görüşmek üzere yetkililerle bir araya gelecek - Son Dakika

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