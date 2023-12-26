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İslami Cihad Hareketi ve Kudüs Seriyyeleri İsrail ordusuna saldırdı - Son Dakika
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İslami Cihad Hareketi ve Kudüs Seriyyeleri İsrail ordusuna saldırdı

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla birlikte, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 5 aracı hedef aldıklarını duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İslami Cihad Hareketi ve Kudüs Seriyyeleri İsrail ordusuna saldırdı
26.12.2023 - 19:23,
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İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla birlikte, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 5 aracı hedef aldıklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyelerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları ile ortak hareket ederek, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da Yasin-105 roketleri ve Tandom bombalarıyla 5 siyonist askeri aracı hedef almayı başardık." ifadesi kullanıldı.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan başka bir açıklamada de Kassam ile ortak düzenlenen operasyonda Cibaliya'da bir eve konuşlanmış İsrail askerlerinin hedef alındığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Kassam Tugaylarından daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda 8 askerden oluşan İsrail güçlerinin bulunduğu bir tünel girişinin patlatıldığı olayda, ölen ve yaralananların olduğu duyurulmuştu.

Bureyc'in doğusunda İsrail ordusuna ait 2 Merkava tankının Yasin-105 roketleriyle vurulduğu bildirilen açıklamada, Bureyc'in kuzeydoğusunda da İsrail askerlerini taşıyan bir aracın hedef alındığı ifade edilmişti. ???????

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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