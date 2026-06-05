İsmail Arı Tahliye Edildi - Son Dakika
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İsmail Arı Tahliye Edildi

05.06.2026 18:28
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Gazeteci İsmail Arı, 75 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi, sürecin devam edeceği belirtildi.

(ANKARA) - Gazeteci İsmail Arı'nın 75 günlük tutukluluğun ardından serbest bırakılmasına ilişkin konuşan BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, "Biliyoruz ki bu bizim için bir son değil, bu süreç devam edecek. Ancak bizim, okurlarımızdan daha çok dayandığımız hiçbir güç yok" dedi.

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla yaklaşık 75 gündür tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Arı'nın tahliye kararı alkışlarla karşılandı.

Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önüne açıklama yapan BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, "İsmail'i aldık. Alacağımızdan emindik ama hep aklımızın bir köşesinde o kaygı, o korku hep vardı. Biz biliyoruz ki bu bizim için bir son değil, bu süreç devam edecek. Ancak bizim, okurlarımızdan daha çok dayandığımız hiçbir güç yok" dedi.

"BirGün patronsuz ama sahipsiz değil" diyen Gökdemir, okurlara kendilerini sahipsiz bırakmadıkları için teşekkür etti."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Arı Tahliye Edildi - Son Dakika

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