İsmail Bilen'e Başsağlığı Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen'e rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen'i kaybettik. Nezaketli ve dirayetli bir yol arkadaşımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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