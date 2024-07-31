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İsmail Haniye için Muş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

MUŞ - İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Muş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'da suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Muş Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Çağlayan Camisi'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına platform üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazında Haniye için dualar edildi.

Program sonrasında gazetecilere konuşan Müftü Demir, "Haniye İslam'ın ve ümmetin şehididir. Bütün çocuklarını, malını mülkünü ve her şeyini İslam ve Mescid-i Aksa için verdi. Gözünden bir damla yaş bile akmadı. 'Bizim canımız, malımız ve evladımız İslam için, Mescidi Aksa için feda olsun' deyip en son ruhunu şahadet ile teslim eden İslam şehididir" dedi.