İsmail Kaani Beyrut Olayları Sonrası Tahran'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsmail Kaani Beyrut Olayları Sonrası Tahran'da

İsmail Kaani, Beyrut'taki saldırıda hayatını kaybettiği iddialarının ardından Tahran'da görüldü.

15.10.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkında İsrail'in Beyrut saldırısında öldüğü, yaralandığı ve daha sonra da İsrail'e istihbarat sızıntısı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığı iddiaları ortaya atılan Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yaklaşık iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıktı.

İran devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde, Kaani'nin, 27 Eylül'de Beyrut'ta İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın Tahran'a getirilen cenazesini karşılama törenine katıldığı görüldü.

Karşılama töreninde Kaani ile birlikte birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de hazır bulundu.

İsmail Kaani'nin Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, daha sonra Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyaret etmişti.

Bunun ardından 4 Ekim'de İsrail'in Beyrut saldırısında öldürüldüğü veya yaralandığı iddia edilen Kaani için daha sonra İsrail'e istihbarat sızıntısı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığı ve sorgu sırasında kalp krizi geçirdiği iddiaları Batı basını tarafından ortaya atılmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, tahran, Güncel, Kudüs, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Kaani Beyrut Olayları Sonrası Tahran'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:25 Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:24 Galatasaray’dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 10:22:48. #1.13#
SON DAKİKA: İsmail Kaani Beyrut Olayları Sonrası Tahran'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.