İsmail Kahraman, gençlerle 28 Şubat konferansında buluştu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Konyalı gençlerle " 28 Şubat, Dünü, Bugünü, Yarını" konferansında bir araya geldi.
Karatay Belediyesince Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kahraman, 28 Şubat öncesi ülkedeki siyasi, sosyokültürel ve ekonomik ortamı anlattı, Türkiye'de bugünlere kolay gelinmediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde okuduğu yıllarda katıldığı bir şiir yarışmasında birinci olduğunu anlatan Kahraman, o yıllarda imam hatip lisesi öğrencilerine bilimin ve kültürün yakıştırılmadığını, imam hatip öğrencilerinin hor görüldüğü dönemlerin yaşandığını dile getirdi.
Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem başarılı hem de çok saygılı bir öğrenci olduğunu, Başbakanlık yaptığı yıllarda Türkçe öğretmeninden gelen bir mektubu da yanıtsız bırakmadığını belirterek, "Her mektuba cevap verir. İnsani tarafı çok üstündür. Fevkalade bir insandır. İmanı sapasağlamdır. Böyle bir adamı biz bir daha nereden bulacağız? Niye destek olmuyoruz? Karatay yüzde 81,2 mi vermiş cumhurbaşkanlığında? Bizim Rize yüzde 75 verdi. Bu dünya çapında bir iş, Türkiye çapında değil. Biz nasıl takip ediyorsak 'Fransa'da Macron ne aldı, Amerika'ki Biden ne yaptı'. Dünya da öyle takip ediyor, ona göre değerlendiriliyor o devlet." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine desteğin, ülkenin kalkınması, gelişmesi, refah seviyesi ve özgürlüğü için önemli olduğunu vurgulayan Kahraman, "Bugün kara bir günün yıl dönümüdür. Hiç olmaması gerekirdi" dediği 28 Şubat'ın ve benzerlerinin bir daha yaşanmamasını diledi.
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TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
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