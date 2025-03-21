İsmail Neredesin Gülüm? Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika
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İsmail Neredesin Gülüm? Sosyal Medyayı Salladı

Fatma Yılancı'nın Bakan Kurum'a 'İsmail neredesin gülüm?' demesi sosyal medyada gündem oldu.

21.03.2025 15:55
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Sosyal medyayı sallayan 'İsmail neredesin gülüm" bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ziyareti sırasında Fatma Yılancı, 15 yıllık kocasına içten bir sesle "İsmail neredesin gülüm?" diye seslenmesi sosyal medyada gündem oldu

Fatma ve İsmail Yılancı çiftçi hem o gün yaşananları anlatı hem de evliliğin sırrı olan bir birine karşı anlayışı anlattı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Bakan Murat Kurum'un ziyareti sırasında Fatma Yılancı'nın, 15 yıllık kocasına içten bir sesle "İsmail neredesin gülüm?" diye seslenmesi ve yaşanan dilayog sosyal medyada gündem oldu. Eş dost herkesin kendilerini aradığını belirten Fatma ve İsmail Yılancı çiftçi hem o gün yaşananları anlattı hem de evliliğin sırrı olan bir birine karşı anlayışın önemine dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden çocuklara yönelik düzenlenen iftar programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte gezi ve incelemelerde de bulundu. Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesin de çevre sakinlerinden Fatma Yılancı'da Bakan Kurum'un yanına gelerek kulağına bir şeyler söyledi. Bu sırada Yılancı, kalabalığın arasında eşini kaybedince içten bir sesle "İsmail neredesin gülüm?" diye seslendi. Bakan'ın da bu samimi diyaloğa eşlik etmesi yüzleri gülümseten anlara neden oldu. Tebessümle karşılanan diyalog kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Ancak izlenilen her yer "İsmail'in bulunup bulunmadığı" merak konusu oldu.

İHA muhabiri Fatma ve İsmail Yılancı çiftini bularak hem 'İsmail neredesin gülüm' diyaloğunu hem de onlara duygularını sordu. Bakan Kurum'un kendi evlerine ziyaretinden dolayı teşekkür eden Fatma Yılancı, "Bakanımı görünce mutlu olmuştum. Evimin yanına geldi Allah razı olsun. Her zaman kocama karşı kullandığım kelimeydi gülüm. Kalabalığın içinde de böyle seslendim. Ben de' İsmail neredesin gülüm deyince' 'buradayım geliyorum' dedi. Bakanımızın da hoşuna gitti. Ailemizde arayanlar çok oldu. Her zaman kullandığım bir kelime eşime karşı, biz 15 yıllık evliyiz" dedi. .

Sosyal medyada dikkat çeken neredesin gülüm konusunun tüm akrabaları tarafından da hoşuna gittiğini belirten İsmail Yılancı'da 15 yıllık evli olduklarını belirterek," Tartıştığımız da kendisi sesini çıkartmıyor, kendi bana karşı geldiğinde ben sesimi çıkartmıyorum. O şekilde geçinip gidiyoruz" diye konuştu.

Yaşananlara şahit olan Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan ise "Bakanımızı bu alana girdirdim ve ablamız kalabalığın içinden yardı beni buldu ve bakanımız ile konuşacağını ifade etti. Evin önüne kadar getirdi ve kulağına bir şeyler söyledi ve kocasını çağırmasını söyledi. İsmail neredesin gülüm diye çağırdı. Bakanımızın da hoşuna gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsmail Neredesin Gülüm? Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika

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