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İsmail Saymaz, kamu görevlisini hedef gösterme suçundan beraat etti - Son Dakika
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İsmail Saymaz, kamu görevlisini hedef gösterme suçundan beraat etti

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'li hakimin eşi hakkındaki yazısı nedeniyle kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek suçlarından yargılandığı davada beraat etti. Saymaz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, aslında hiç yargılanmaması gerektiğini belirtti.

İsmail Saymaz, kamu görevlisini hedef gösterme suçundan beraat etti
23.01.2024 - 13:34,
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GAZETECİ İsmail Saymaz'ın "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini kimliğini açıklama ve yayma suretiyle hedef gösterdiği" gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme beraatına karar verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın 26 Nisan 2022'de "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" yazısına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimi Murat Bircan'a ait fotoğrafların bulunduğu yazısı nedeniyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İsmail Saymaz ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan İsmail Saymaz, "Tarihte ilktir bir kişinin eşi adına şikayette bulunması. Hanımefendi şikayetçi olmuyor, ama eşi ağır ceza hakimi olduğu için şikayetçi oluyor ve ben yargılanıyorum" dedi. Mahkeme heyeti İsmail Saymaz'ın "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından beraatına karar verdi.  Duruşma sonrası konuşan Saymaz, "Beraat ettim, aslında hiç yargılanmamam gerekiyordu" dedi.

Kaynak: DHA
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