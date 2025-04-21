İSMEK 2024-2025 Eğitim Döneminde Rekor Başvuru Aldı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren Enstitü İstanbul İSMEK, 2024-2025 eğitim döneminde rekor düzeyde başvuru aldı. Yaklaşık bin 500 eğitim programı sunan İSMEK, 1 milyonu aşkın İstanbullunun başvurusuna ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren Enstitü İstanbul İSMEK, 2024-2025 eğitim döneminde rekor düzeyde başvuru aldı. Yaklaşık bin 500 eğitim programı sunan İSMEK, 1 milyonu aşkın İstanbullunun başvurusuna ulaştı. İstanbul genelinde 18'i uzmanlık okulu olmak üzere toplam 152 merkezde ücretsiz eğitim veren Enstitü İstanbul İSMEK'te kayıt süreci yıl boyunca devam ediyor. Kurum, mesleki gelişimden kişisel gelişime, sanattan teknolojik yetkinliklere kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunuyor.

İstanbullulara nitelikli ve erişilebilir eğitim olanakları sağlamak amacıyla hizmet veren Enstitü İstanbul İSMEK, her yaştan katılımcıya yönelik programlarıyla kentte yaşam boyu öğrenmenin önemli bir merkezi olmayı sürdürüyor.