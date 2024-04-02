İspanya Başbakanı İsrail\'den WCK saldırısıyla ilgili açıklama istedi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağına (World Central Kitchen-WCK) bağlı 7 çalışanın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili İsrail hükümetinden açıklama istedi.

Sanchez, resmi ziyarette bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşu (STK) çalışanlarının öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Yıllardır görev yapan WCK çalışanlarının amaçlarının sadece yemek vermek olduğuna işaret eden Sanchez, "İsrail hükümetinden en kısa zamanda bu vahşi saldırıya açıklık getirmesini umut ediyor ve talep ediyorum. Hayatlarını kaybeden bu STK görevlileri yardım etmekten başka bir şey yapmıyorlardı." dedi.

Sanchez ayrıca, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Amman'daki ofisini ziyaret ederek, İspanya'nın UNRWA'ya desteğinin devam edeceğini söyledi.

İspanya Başbakanı, uluslararası topluma da UNRWA için yardım çağrısı yaptı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.