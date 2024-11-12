İspanya Başbakanı'ndan İklim Krizi Uyarısı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iklim değişikliğinin öldürücü etkilere yol açtığını belirterek, "Valensiya'da yaşananlar münferit bir olay değil, dünyanın her köşesinde her gün oluyor, gözlerimizi kaçıramayız, harekete geçmeliyiz." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) konuşan Sanchez, Valensiya bölgesinde 29 Ekim'de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketine dikkati çekti.

Sanchez, "Kısa bir süre önce tarihimizin en büyük iklim felaketlerinden birine tanık oldum, ülkemde 200'den fazla insan hayatını kaybetti ve iklim değişikliğinin öldürdüğünü yüksek sesle ve net bir şekilde söylemek için burada olmamın sebebi onlardır." dedi.

"Valensiya'da yaşananlar münferit bir olay değil, dünyanın her köşesinde her gün oluyor, gözlerimizi kaçıramayız, harekete geçmeliyiz." ifadesini kullanan Sanchez, "fosil yakıt tüketimi sona ermediği sürece bu tip olayların daha sık ve yoğun hale geleceği" uyarısında bulundu.

İklim değişikliğinin yangın, kasırga veya sağanak gibi ölümcül olayların sıklığını ve şiddetini yoğunlaştırdığını, sıcak hava dalgalarını da artırdığını belirten İspanya Başbakanı, ayrıca bazı hastalıkların daha önceden görülmedikleri yerlere ulaştığını ifade etti.

Sanchez, İspanya olarak 2023'te 1,4 milyar avroluk bütçe ayırarak planlanandan 2 yıl önce iklim finansmanı hedeflerini aştıklarını ancak "daha iyi koşullarla daha fazla finansman sağlayabilecek uluslararası bir hedefe ihtiyaç olduğunu" dile getirdi.

"İklim değişikliğiyle mücadelede mevcut mali yatırımların yeterli olmadığından üzüntü duyduğunu" söyleyen Sanchez, "Özel sektörü bünyemize katarak ve büyük servetler gibi alternatif kaynakları harekete geçirerek yenilik yapmalıyız." dedi.

İspanya'da 29 Ekim'de meydana gelen sel felaketinde 222 kişi (Valensiya'da 214, Kastilya-La Mancha'da 7 ve Endülüs'te 1) öldü, 32 kişi kayıp listesinde yer alıyor.

Hükümet, bir hafta arayla açıkladığı iki yardım ve önlem paketinde, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılandırılması için yaklaşık 14 milyar avro kaynak aktarılacağını bildirmişti.