İspanya Başbakanı, Vox ve PP İttifakının Bozulmasını Kutladı - Son Dakika
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İspanya Başbakanı, Vox ve PP İttifakının Bozulmasını Kutladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, aşırı sağ görüşlü Vox partisi ile sağcı Halk Partisi (PP) arasındaki ittifakın Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunu nedeniyle bozulmasını kutladı. Sanchez, PP'nin Vox ile olan ilişkilerini kesmesi gerektiğini belirterek, PP'nin Yabancı Yasası'na destek vermesini istedi. Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunu, ülke siyasetinde en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

12.07.2024 11:03
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesindeki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin, Kanarya Adaları'ndaki refakatsiz çocuk göçmenler sorunundan dolayı yerel yönetimlerde sağcı Halk Partisi (PP) ile yaptığı ittifakları bozmasını kutladı.

Sanchez, Vox ile PP'nin İspanya'daki yerel yönetimlerde bu zamana kadar yaptığı siyasi ittifakın bozulmasını tebrik ederek "İspanya için büyük bir gün." diye değerlendirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da sona eren NATO Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklama yapan Sanchez, ana muhalefetteki PP'nin aşırı sağcı Vox ile olan tüm ilişkilerini kesmesi gerektiğini, "vatandaşların sorunlarına çözüm üreten, yapıcı bir muhalefet olması için önemli bir fırsatı olduğunu" savundu.

Sanchez, hükümetin hazırladığı ve ülkedeki göçmenlerin haklarının genişletilmesini öngören "Yabancı Yasası"na PP'nin destek vermesini istedi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda son dönemlerde giderek artan ve sayıları 6 bini bulan refakatsiz çocuk göçmenler sorunu ülke siyasetinde mevcut durumda en çok tartışılan konuların başında geliyor.

Hükümet, Kanarya Adaları'nda özellikle yer sıkıntısından dolayı olumsuz şartlarda olan refakatsiz çocuk göçmenleri ülkedeki 17 özerk yönetime planlı bir şekilde dağıtılmasını istiyor.

Bu 17 özerk yönetimin 11'inde iktidarda olan ve bunların 5'inde Vox partisi ile ittifak yapan PP, kendi yönetimindeki özerk hükümetlerin toplam 347 refakatsiz göçmeni kabul etmesi kararını almıştı.

Refakatsiz çocuk göçmenlerin sınır dışı edilmesini savunan Vox partisi de bu karar sonrasında PP ile ittifakını bozup, 5 özerk yönetimdeki (Extremadura, Aragon, Valensiya, Castilla ve Leon ile Murcia) başkan yardımcılarının istifa ederek muhalefete geçeceklerini açıklamıştı.

PP'nin kabul edeceğini duyurduğu 347 refakatsiz çocuk göçmenin, Kanarya Adaları'ndaki soruna çözüm getirmeyeceğini vurgulayan merkezi hükümet, bu çocukların normal bir yaşama sahip olması için siyasete alet edilmemesi çağrısında bulunuyor.

Özellikle son iki yıldır yaşanan artışla Kuzey Afrika kıyılarından teknelerle gelen Kanarya Adaları'ndaki çocuk göçmenlerin çoğunluğunu Senegal, Mali, Gambiya ve Fas vatandaşları oluşturuyor.

Bu çocukların yüzde 94'ünü 12-17 yaşları arasında ve yüzde 95'inin erkek olduğu belirtiliyor.

Kızıl Haç kurumunun verilerine göre Kanarya Adaları'na bu yılın ilk 6 ayında 19 bin 119 düzensiz göçmenin geldiği ve bunun 1013'ünün refakatsiz çocuk olduğu kaydediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı, Vox ve PP İttifakının Bozulmasını Kutladı - Son Dakika

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