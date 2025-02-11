İspanya'da Asgari Ücret Artışı ve Vergi Tartışması

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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin asgari ücrette 50 avro artış kararı almasının ardından yeni gelirle ilk defa asgari ücretlilerin vergi ödeyeceğinin açıklanması tartışmalara neden oldu.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz'ın işçi sendikalarıyla vardığı anlaşma sonrası bugün Bakanlar Kurulu'nda, yılda 14 maaş üzerinden ödenen asgari ücretin aylık 50 avro artışla brüt 1184 avroya çıkarılması kararı alındı.

Asgari ücrete yapılan zamla yıllık brüt 16 bin 576 avro kazanç elde edecek olan asgari ücretlinin mevcut yasa gereği ilk kez gelir vergisi ödemek zorunda kalacağı ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan ve Maliye Bakanlığı tarafından doğrulanan haberlerde, ülkede yıllık 15 bin 876 avrodan fazla kazancı bulunanların gelir vergisi ödemek zorunda olduğu, asgari ücretlilerin yeni zamla bu rakamın üzerinde gelir elde edecek olması dolayısıyla vergi ödemek zorunda kalacakları belirtildi.

Ekonomi uzmanları, asgari ücretlilerin yıllık 300 ile 700 avro arasında gelir vergisi ödeyeceğini savundu.

Çalışma Bakanı Diaz, Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlenen basın toplantısında, "asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf tutulmaları gerektiğini, asgari ücret artışının İspanya için bir tehdit değil, tam tersine ülkenin yararına olduğunu" söyledi.

"Vergi pedagojisi yapmalıyız. Vergi adaletinin alttan değil tepeden başladığına inanıyoruz." diyen Diaz, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinde olan Maliye Bakanlığını suçladı.

Koalisyon hükümetinin iki ortağı arasında krize neden olan asgari ücret artışı ve ardından ülke tarihinde ilk defa asgari ücretliye gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirilmesi, muhalefetteki sağ görüşlü partilerce eleştirildi.

İspanya'da 2,4 milyon asgari ücretli çalışan bulunuyor.