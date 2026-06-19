İspanya\'da Boyun Tümörü Tedavisi Alan Aziz Çaplık Hayatını Kaybetti

İSPANYA'ya çalışmak için giden ve bir süre önce boyun tümörü teşhisiyle tedaviye alınan Aziz Çaplık (28), hayatını kaybetti.

Çalışmak için 6 yıl önce İspanya'ya giden CHP Derik İlçe Başkanı Mehmet Çaplık'ın oğlu Aziz Çaplık, 19 Mayıs'ta rahatsızlanınca Barcelona'daki Hospital Vall d'Hebron Hastanesi'nde tedaviye alındı. Boyun tümörü teşhisi konulan Çaplık, 11 Haziran'da hayatını kaybetti.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Çaplık'ın cenazesi, ailenin girişimleri sonucu gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 Haziran'da hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek. Cenazenin, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan alınarak memleketi Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Abdullah Akın Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verileceği belirtildi.