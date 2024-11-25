İspanya'da Ekolojik Geçiş Bakanı Değişikliği - Son Dakika
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İspanya'da Ekolojik Geçiş Bakanı Değişikliği

Başbakan Sanchez, Teresa Ribera'nın yerine Sara Aagesen'i Ekolojik Geçiş Bakanı olarak atadı.

25.11.2024 13:18
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı olacak Teresa Ribera Rodriguez'in yerine Ekolojik Geçiş Bakanı olarak Sara Aagesen'in atandığını açıkladı.

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptığı konuşmada, 2018'den bu yana Ekolojik Geçiş Bakanı olarak görev yapan Teresa Ribera'nın "iklim değişikliğine karşı mücadelede uluslararası bir referans olduğunu ve İspanya'nın bu alanda Avrupa'da lider olmasını sağladığını" belirtti.

Gerek İspanya'da 29 Ekim'de yaşanan sel felaketi, gerekse AB Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesi için Avrupa Parlamentosu'ndaki sağ grup olan Avrupa Halk Partisi'nden destek alması büyük tartışmalara neden olan Teresa Ribera hakkında ortaya atılan iddiaları "gerçek dışı" olarak yorumlayan Sanchez, eski bakanın İspanya'nın yeşil enerjiye geçişte ve iklim politikalarında temel bir taş olduğunu savundu.

Sanchez, "Teresa Ribera, İspanya için bir kayıp ama tüm Avrupa için bir kazanç olacaktır." dedi.

İspanya'da 2020 yılından bu yana Teresa Ribera'nın yardımcısı olarak Enerji Devlet Sekreterliği görevini yürüten Sara Aagesen'in yeni Ekolojik Geçiş Bakanı olarak atandığını açıklayan Sanchez, Aagesen'in bu zamana kadar Ekolojik Geçiş Bakanlığında süre gelen "titizliği, profesyonelliği ve uzmanlık bilgisini sürdüreceğini" söyledi.

Aagesen, daha sonra Kral 6. Felipe huzurunda İspanya Anayasasına yemin ederek, bakan olarak görevine bugün başladı.

Kaynak: AA

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