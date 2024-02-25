İspanya'da yüz binlerce kişi, İsrail ile silah ticaretinin yasaklanması ve Filistin'e destek için yürüdü.
Sol görüşlü sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi partilerin çağrısıyla, "Filistin'de soykırımı durduralım. İsrail ile ilişkilere ve silah ticaretine son" başlığı altında İspanya genelinde, 100'den fazla kent ve ilçede gösteriler düzenlendi.
Başkent Madrid'de bir kez daha yoğun katılımla düzenlenen yürüyüşte, "İsrail'e boykot", "Katil Netanyahu", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları atılarak, uluslararası topluma ateşkes için "İsrail'e baskı" çağrısı yapıldı.
Gerek Filistin gerekse sosyal politikalarda fikir farklılığından dolayı İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinden çıkarak dışarıda kalan sol görüşlü Podemos Partisi, bugünkü gösterilere de destek verdi.
Podemos, İsrail'e silah ticaretine ambargo getirilmesi için meclise önerge sunacak
Podemos lideri Ione Belarra, AA muhabirine verdiği demeçte, "İsrail'e silah ambargosu getirilmesi için bu hafta meclise önerge sunacağız." dedi.
Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakından oluşan koalisyon hükümetini, şimdiye kadar Filistin'e verdiği destekte samimi olmamak ve sadece vaatlerden oluşan bir makyaj siyaseti yürütmekle suçlayan Belarra, "Meclise sunacağımız İsrail'e silah ambargosu getirilmesi önergesinde hükümetin samimiyetini göreceğiz. Eğer gerçekten soykırımın durdurulmasını istiyorlarsa, İsrail'in suç ortağı olmak istemiyorlarsa silah ticaretini yasaklarlar." açıklamasında bulundu.
Diğer yandan gösteriye katılan bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "7 Ekim'den bu yana İsrail'e hiçbir silah ve askeri malzeme alım satımı yapılmamıştır." şeklinde açıklamalarının yalan olduğunu, ticari verilere göre İspanyol şirketlerinin halen İsrail ile askeri alanda işbirliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Gösteriye katılanlardan Maria Rocas da "İsrail, Filistin'e karşı katliamına güçlü şekilde devam ediyor. İsrail, sadece şimdi değil yıllardır Filistin'de insanlık suçu işliyor. Bu sadece Filistinlere yönelik değil, aynı zamanda tüm dünyaya karşı sömürgecilik, insan hakları suçudur. Sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz ve uluslararası toplumun artık müdahale etmesinde ısrarcı olmalıyız." şeklinde konuştu.
İspanya'da İsrail'e silah ambargosu getirilmesi talebiyle yapılan Filistin'e destek gösterileri başkent Madrid dışında Barselona, Coruna, Almeria, Avila Cadiz, Burgos, Kurtuba, San Sebastian, Tenerife, Malaga, Girona, Tarragona, Murcia, Palencia gibi 100'den fazla il ve ilçede organize edildi.
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