İspanya'da Nefret Söylemiyle Mücadele Uygulaması

11.03.2026 15:04
Pedro Sanchez, sosyal medya nefret söylemini izlemek için 'HODIO' uygulamasını başlattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medyada nefret söylemini ve kutuplaşmayı izlemek, platform operatörlerini bu tür içeriklere karşı gösterdikleri hoşgörüden sorumlu tutmak için "nefret izini süren" bir uygulamanın başlatılacağını duyurdu.

Sanchez, Madrid'de düzenlenen nefret söyleminin ve kutuplaşmanın etkilerinin analiz edildiği 1. Nefretle Mücadele Forumu'nun açılış konuşmasını yaptı.

"HODIO" adı verilen uygulamayla İspanya'da kullanılan dijital platformlarda nefret söyleminin varlığının, gelişiminin ve erişiminin sistematik olarak ölçüleceğini kaydeden Sanchez, "Nefret zaten tehlikeliyken, sosyal medya onu günlük hayata sızan kitlesel kutuplaşma silahına dönüştürdü." dedi."

"Dijital ortam kuralsız bir alan olamaz. Bugün sosyal medya başarısız bir devlettir." ifadesini yineleyen Sanchez, İspanya'da nefret suçlarının son 10 yılda yüzde 41 oranında arttığına dikkati çekti."

İspanya Başbakanı, yeni platformun, "nefretin, çıkış sebeplerinin doğruluğunu ve kimi temsil ettiğini garanti altına almak için kabul görmüş akademik kriterlere dayanan bir sistemle çalışacağını, böylece herkesin nefreti kimin engellediğini, kimin göz yumduğunu ve kimin bundan fayda sağladığını göreceğini" söyledi.

"Amacımız açık; nefreti gölgelerden çıkarmak, görünür kılmak ve harekete geçmeyenleri sorumlu tutmak." diyen Sanchez, ABD'li iş insanı Elon Musk gibi çeşitli sosyal medya platformlarının üst düzey yönetici (CEO) ve kurucularına atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:"

"Bir faaliyetin çevresel etkisini ölçmek için karbon ayak izinden bahsettiğimiz gibi bu söylemlerin birlikte yaşama üzerindeki sosyal ve demokratik etkisini önlemek için nefretin ayak izinden bahsetmeye başlamak istiyoruz."

Sanchez, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, sosyal medyada yasa dışı içerikle mücadele etmek için cezai sorumluluk da içeren önlemler alacaklarını duyurmuştu.

"Kararlılığımız onların cüzdanlarından daha güçlü." diyerek sosyal medya patronlarına meydan okuyan Sanchez, 16 yaşın altındakilerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanması, rıza olmadan veri kullanan algoritmaların manipülasyonunun kanunen cezalandırılması ve bu teknoloji şirketlerine ağlarından yasa dışı içeriği kaldırmayı reddetmeleri durumunda cezai yaptırım uygulanması için çalışmalar başlatıldığını açıklamıştı."

Kaynak: AA

