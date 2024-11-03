İspanya\'da Sel Faciası: 2 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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MADRİD, 3 Kasım (Xinhua) -- İspanya'daki Çin Büyükelçiliği cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin güney ve doğusunda meydana gelen sellerde iki Çin vatandaşının öldüğünü, diğer ikisinden ise haber alınamadığını teyit etti.

İspanya'nın modern tarihindeki en vahim sel felaketine neden olan yağışlar ülkenin güney ve doğusunda en az 211 kişinin ölümüne yol açtı.