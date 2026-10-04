İspanya'da selde bir kişi öldü, yaklaşık 90 kişi tahliye edildi, çok sayıda tren seferi durdu - Son Dakika
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İspanya'da selde bir kişi öldü, yaklaşık 90 kişi tahliye edildi, çok sayıda tren seferi durdu

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İspanya\'da selde bir kişi öldü, yaklaşık 90 kişi tahliye edildi, çok sayıda tren seferi durdu
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İspanya'nın orta ve doğu kesimindeki ani sellerde bir kişi öldü, yaklaşık 90 kişi tahliye edildi. Katalonya'da sel acil durum planı devreye girdi; zorunlu olmayan yolculuklar pazar günü saat 14.00'e kadar kısıtlandı, Rodalies seferlerinin çoğu durduruldu.

MADRİD, 4 Ekim (Xinhua) -- İspanya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar etkili olurken, sel riski nedeniyle zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlama getirildi ve çok sayıda banliyö tren seferi askıya alındı. Ülkenin orta ve doğu kesiminde meydana gelen ani sel felaketlerinde bir kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 90 kişinin de tahliye edildiği bildirildi.

Katalonya bölgesi cumartesi günü sel acil durum planının devreye alındığını, kısıtlamaların pazar günü saat 14.00'e kadar 20 idari bölge için geçerli olacağını duyurdu.

Hava durumu kaynaklı tehlike seviyesinin pazar günü erken saatlerde en yüksek düzeye ulaşması bekleniyor. Bazı bölgelerde metrekare başına düşen yağış miktarının üç saatte 90 litreyi, 24 saat içinde ise 200 litreyi aşabileceği belirtiliyor.

Etkilenen bölgelerdeki cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderilirken, Katalonya'nın Rodalies banliyö ve bölgesel demiryolu ağındaki seferlerin çoğu durduruldu.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Salvador İlla, şiddetli fırtına, kuvvetli rüzgar ve olası hortum uyarılarının ardından, "azami dikkat" çağrısında bulundu.

Fırtınanın pazar günü kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Öte yandan cumartesi günü Albacete eyaletinin orta kesimindeki Madrigueras kasabasında ani sel baskını nedeniyle 102 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Evler, araçlar ve kamu tesislerinin hasar gördüğü bölgede, acil durum ekipleri arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık iki saat içinde metrekare başına 140 litreden fazla yağış alan bölgede meydana gelen selin ardından, yaklaşık 90 kişi tahliye edildi. Sağlık merkezi de selden etkilenirken, sağlık hizmetleri geçici olarak Kızılhaç tesislerine taşındı.

Kaynak: Xinhua
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