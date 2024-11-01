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- İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 205'e yükseldi

VALENCİA - İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi.

İspanya'nın doğusunda ve güneyinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Valencia özerk bölgesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 202'ye yükseldiği bildirildi. Kastilya-La Mancha'daki 2 ve Endülüs'e bağlı Malaga'daki 1 ölümle birlikte toplam can kaybı 205'e yükseldi. Devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Valecia'da 500 asker daha görevlendirildi. İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), Valencia dahil 4 bölge için daha fazla yağış konusunda uyarıda bulundu.

Binlerce aracın sel suyunda sürüklendiği, köprülerin çöktüğü ve yerleşim yerlerinin çamurla kaplandığı selin ardından temizlik çalışmaları da devam ederken, birçok kişi hala elektrik, su ve gıdaya erişim sağlayamıyor.

Selden en çok etkilenen Valencia'da 1 yıllık yağışın yalnızca 8 saatte yağdığı belirtilmişti.