İspanya'daki selde 4 bin hektar tarım arazisi hasar gördü - Son Dakika
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İspanya'daki selde 4 bin hektar tarım arazisi hasar gördü

İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde hafta boyunca etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 4 bin hektar tarım arazisi hasar gördü. Sel felaketiyle bağlantılı olaylara müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Özerk Yönetim tarafından yapılan hasar tespit çalışmasında, 4 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.

15.06.2024 03:29
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- İspanya'daki selde 4 bin hektar tarım arazisi hasar gördü

MADRİD - İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 4 bin hektar tarım arazisinin hasar gördüğü belirtildi.

İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde hafta boyunca etkili olan şiddetli yağış, büyük hasara yol açtı. Yağışlar nedeniyle göle dönen cadde ve sokaklarda onlarca araç mahsur kaldı, bazı yollar trafiğe kapandı. Murcia itfaiyesi, sel felaketiyle bağlantılı 200'den fazla olaya müdahale edildiğini, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Özerk Yönetim tarafından yapılan hasar tespit çalışmasında, 4 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi.

Kaynak: İHA

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