İspanya'dan Filistin'e 76 Milyon Avro Yardım

İspanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'deki insani krizin hafifletilmesi için 76 milyon avro ayırdığını açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'deki insani krizin hafifletilmesi amacıyla 20 milyon avrosu 2025'te olmak üzere toplam 76 milyon avro ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AECID) aracılığıyla Filistin'e yönelik yardımlarla Gazze ve Batı Şeria'da 3 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Gazze ve Batış Şeria'daki insani durumun, "kitlesel yerinden edilmeler, altyapı tahribatı ve İsrail makamları tarafından uygulanan erişim kısıtlamaları nedeniyle son derece tehlikeli olduğuna" işaret edilen açıklamada, bu nedenle yapılan yardımların "su, sanitasyon ve hijyen, barınma, saha yönetimi ve sağlık" üzerine olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de "İspanya, Filistin için dünyada en çok şey yapan ülkedir çünkü uluslararası insancıl hukukun sistematik olarak ihlal edilmesine, nüfusun zorla yerinden edilmesine ve açlık kuyruklarında kitlesel ölümlere yol açılmasına izin veremeyiz." açıklamasında bulundu.