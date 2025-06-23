İspanya'dan İran'a Kınama

İspanya hükümeti, İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıyı kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İran'ın Katar ve Irak topraklarını bombalamasını şiddetle kınıyor. ABD üslerine yapılan bu saldırı, askeri gerginliğin tırmanışında bir adım daha ileri gitmekte ve tüm bölgeyi tehlikeye atmaktadır. İspanya, uluslararası hukuka saygı ve itidal, şiddetin derhal durdurulması ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yineliyor." denildi.

Açıklamada, " Hükümet, bölgedeki askeri ve İspanyol güçleriyle sürekli temas halinde kalmaya devam ediyor. İspanya, Orta Doğu'da istikrara olan bağlılığını yineliyor ve bölgesel istikrar için ortaklarıyla çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.