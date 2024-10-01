İspanya'dan İran'a Kınama ve Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika
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İspanya'dan İran'a Kınama ve Acil Müdahale Çağrısı

İspanya, İran'ın İsrail'e füze saldırısını şiddetle kınayarak uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

01.10.2024 23:17
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İspanya hükümeti, İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini "şiddetle kınadığını" açıklayarak, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Hükümet, İran'ın bu gece İsrail'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplum, öngörülemeyen sonuçlar doğuran bölgesel gerilimi durdurmak için derhal harekete geçmelidir.?" ifadeleri kullanıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Cadena Ser radyosuna verdiği demeçte, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye bombalı saldırılarında olduğu gibi İran'ın İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesini de "kesin bir şekilde kınadıklarını" açıkladı.

İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulunan İspanya Dışişleri Bakanı, "Çatışma, niteliğini değiştiriyor. Bu hem bölgeselleşerek yayılması hem de giderek daha fazla ülkeyi kapsaması anlamına geliyor. Herkes çatışmanın doğasını durdurmak için ölçülü hareket etmeli ve gerilimi azaltmak için çaba göstermelidir." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının son yaptığı olağanüstü toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması talebinde bulunmak için harekete geçilmesini istediğini dile getiren Albares, "Daha fazla insan kaybının önlenmesi için acilen ateşkese ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Albares, ayrıca İsrail-Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) askerlerin durumu ve Lübnan'ın güneyindeki gelişmelerin analizi için BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'dan İran'a Kınama ve Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika

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