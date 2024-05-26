İspanya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm Orta Doğu'daki şiddeti sona erdirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm Orta Doğu'daki şiddeti sona erdirecek

İspanya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm Orta Doğu\'daki şiddeti sona erdirecek

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Orta Doğu'daki şiddetin diğer ülkelere yayılma riskinin yüksek olduğunu belirterek, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün gerekliliğini vurguladı. Albares, Filistin devletinin tanınmasıyla adaletin sağlanacağını ve bölgede barışın temel şartının bu olduğunu ifade etti. İspanya sol koalisyon hükümeti, Filistin devletini resmi olarak tanıma kararını alacaklarını duyurdu.

26.05.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bölgede şiddetin diğer ülkelere de yayılması riskinin "hiç olmadığı kadar yüksek" olduğuna işaret ederek, Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünü sona erdirmenin tek yolunun İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözüm olduğunu bildirdi.

El Pais gazetesinde makalesi yayımlanan Albarres, "Filistin devleti, Gazze ve Batı Şeria'yı aynı Filistin yönetimi altında birleştiren, aralarında koridor olan, denize erişimi bulunan ve başkenti Doğu Kudüs olan, yaşayabilir devlet olmalıdır." ifadesini kullandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 28 Mayıs'taki Bakanlar Kurulu toplantısında alacağı kararla Filistin devletini resmi olarak tanımasına ilişkin yazı kaleme alan Albares, "Filistin halkının kendi devletine sahip olması gerekliliğinin" yanı sıra "İsrail'in de yerinin ve varlığının henüz bunu yapmayanlar tarafından tanınmasının önemli olduğunu" kaydetti.

İki devletli çözüm "Filistin için adalettir, İsrail için güvenliğin en iyi garantisidir, bölgede barış ve refah dolu geleceğin ilk ve temel şartıdır." diyen Albares, "Filistinliler, mülteci halkı olmaya mahkum edilemez." vurgusunu yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı ayrıca, bölgede şiddetin diğer ülkelere de yayılması riskinin "hiç olmadığı kadar yüksek" olduğuna işaret ederek, "Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünü sona erdirmenin tek yolu iki devletli çözümdür. Filistin devletinin İsrail ile birlikte tanınması adalet meselesidir ama aynı zamanda barış için tek seçenektir." diye yazdı.

İspanya Meclisi Kasım 2014'te Filistin devletinin tanınmasına yönelik karar alsa da bunun yürürlüğe girmesi için son adım olan Bakanlar Kurulu kararı 10 yıldır alınmamıştı.

Mevcut sol koalisyon hükümeti, 7 Ekim sonrasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı 28 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onaylayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, İspanya, İsrail, Orta Doğu, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm Orta Doğu'daki şiddeti sona erdirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 15:38:01. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm Orta Doğu'daki şiddeti sona erdirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement