İspanya Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm Orta Doğu\'daki şiddeti sona erdirecek

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bölgede şiddetin diğer ülkelere de yayılması riskinin "hiç olmadığı kadar yüksek" olduğuna işaret ederek, Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünü sona erdirmenin tek yolunun İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözüm olduğunu bildirdi.

El Pais gazetesinde makalesi yayımlanan Albarres, "Filistin devleti, Gazze ve Batı Şeria'yı aynı Filistin yönetimi altında birleştiren, aralarında koridor olan, denize erişimi bulunan ve başkenti Doğu Kudüs olan, yaşayabilir devlet olmalıdır." ifadesini kullandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 28 Mayıs'taki Bakanlar Kurulu toplantısında alacağı kararla Filistin devletini resmi olarak tanımasına ilişkin yazı kaleme alan Albares, "Filistin halkının kendi devletine sahip olması gerekliliğinin" yanı sıra "İsrail'in de yerinin ve varlığının henüz bunu yapmayanlar tarafından tanınmasının önemli olduğunu" kaydetti.

İki devletli çözüm "Filistin için adalettir, İsrail için güvenliğin en iyi garantisidir, bölgede barış ve refah dolu geleceğin ilk ve temel şartıdır." diyen Albares, "Filistinliler, mülteci halkı olmaya mahkum edilemez." vurgusunu yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı ayrıca, bölgede şiddetin diğer ülkelere de yayılması riskinin "hiç olmadığı kadar yüksek" olduğuna işaret ederek, "Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünü sona erdirmenin tek yolu iki devletli çözümdür. Filistin devletinin İsrail ile birlikte tanınması adalet meselesidir ama aynı zamanda barış için tek seçenektir." diye yazdı.

İspanya Meclisi Kasım 2014'te Filistin devletinin tanınmasına yönelik karar alsa da bunun yürürlüğe girmesi için son adım olan Bakanlar Kurulu kararı 10 yıldır alınmamıştı.

Mevcut sol koalisyon hükümeti, 7 Ekim sonrasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı 28 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onaylayacağını duyurmuştu.