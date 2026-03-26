İspanya, Enerji Krizine 80 Maddelik Önlem Paketiyle Yanıt Verdi
İspanya, Enerji Krizine 80 Maddelik Önlem Paketiyle Yanıt Verdi

26.03.2026 19:01
İspanya Meclisi, akaryakıt ve gaz fiyatlarını düşürücü önlemler içeren 80 maddelik paketi onayladı.

İspanya Meclisi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından akaryakıt ve gaz fiyatlarındaki artışla başlayan küresel enerji ve ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı 80 maddelik önlem paketine onay verdi.

Hükümetin 20 Mart'taki Bakanlar Kurulunda aldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 22 Mart'ta yürürlüğe giren önlemler paketi meclisten onay aldı.

Mecliste yapılan oylamada, Katalonya için Birlik (Junts), Katalonya Cumhuriyetçi Solu, Bask Milliyetçi Partisi ve Galiçya Milliyetçi Bloku'nun dışarıdan desteğini alan koalisyon hükümeti, önlemlerin devam etmesini garanti etti.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), "yetersiz" olduğu ve "gelir vergisinde indirimi içermediği" gerekçeleriyle "çekimser" oy kullanırken, mecliste üçüncü büyük parti konumundaki aşırı sağcı Vox partisi "hayır" oyu verdi.

Elektrik ve akaryakıtta KDV oranları yüzde 21'den yüzde 10'a düşürüldü

Toplamda 5 milyar avroluk kamu bütçesinin kullanılacağı 80 maddelik önlem paketinde, akaryakıt ve elektrik faturalarındaki indirimler öne çıktı.

Yürürlükteki kararname gereği, hane halkı ve işletmelerin enerji faturalarını düşürmek amacıyla elektrik vergilerindeki KDV'de yüzde 60'lık bir indirim uygulanıyor. Elektrik faturalarındaki KDV oranı yüzde 21'den yüzde 10'a, elektrik üzerindeki özel vergi oranı da yüzde 0,5'e düşürüldü.

Akaryakıt fiyatlarındaki KDV oranı yüzde 21'den yüzde 10'a, doğal gaz, pelet ve odun yakıtında uygulanan vergide yüzde 10'luk bir indirim yapılırken, tüp fiyatları donduruldu.

Ayrıca sektörel olarak nakliyeciler, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve balıkçılar için mazotta litre başına 20 sentlik doğrudan yakıt yardımı uygulanıyor.

Kararname ile birlikte İspanya'da, salgın döneminde olduğu gibi bir kez daha ahlak ve iyi niyet kuralları dışında işten çıkarmalara yasak getirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat tarihinden sonra İspanya'da akaryakıt fiyatlarında yüzde 14,9 ile yüzde 27,4 arasında artış gözlendi.

Tüketiciler Derneği de İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 5'lik bir artış olduğunu açıkladı.

Diğer yandan koalisyonun küçük ortağı olan aşırı sol görüşlü Sumar ittifakının, kira sözleşmelerinin iki yıl uzatılması, artış yapılmaması ve büyük şirketler için haksız kar marjlarının önlenmesine yönelik bir mekanizma getirilmesine ilişkin maddelerin olduğu ikinci paket ise henüz mecliste oylanmadı.

En geç 20 Nisan'a kadar mecliste oylanması gereken konut ve büyük şirketlerin kar marjlarıyla ilgili kararnamenin onay alması için hükümet henüz yeterli destek bulamadı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya, Enerji Krizine 80 Maddelik Önlem Paketiyle Yanıt Verdi - Son Dakika

