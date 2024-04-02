İspanya, Filistin devletini yazdan önce tanıyacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurdu.
Sanchez, üç günlük Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Ürdün'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İspanyol basınındaki haberlere göre Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin nisan ve haziran ayları arasında uluslararası toplumda önemli gelişmelerin yaşanacağına inandığını belirterek, gelecek haftalarda Birleşmiş Milletlerde Filistin'in tam üye olarak tanınmasını amaçlayan tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.
İrlanda, Malta ve Slovenya başbakanlarıyla doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın yazdan önce hayata geçeceğini açıklayan Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını ilk olarak Bakanlar Kurulunda alacağını ve ardından Meclise sunacağını kaydetti.
Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki açık savaşta bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü vurguladı.
İspanya Başbakanı, Ürdün'ün ardından Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek.
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İsrail Parlamentosu, hükümete aralarında Al Jazeera’nın da bulunduğu kanalların yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasayı onayladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, Al Jazeera’nın ülkedeki bürosunu kapatmak için 'derhal harekete geçeceğini' söyledi. ABD ise durumdan kaygılı olduğunu ifade etti. Al Jazeera'nın Gazze'deki muhabirleri, yabancı gazetecilerin girişinin yasak olduğu için savaşı alandan bildiren tek gazeteciler olarak kaldı. Yasak 45 gün boyunca geçerli olacak ve yenilenebilecek. Al Jazeera, İsrail karşıtı olmakla suçlanırken, İsrail makamları ise kanalın Hamas ile yakın bağlantıları olduğunu savunuyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı ve R.E.T, E.B, T.Ş, Ç.Ş, U.Ş. ve P.B. isimli 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadıköy'de Suadiye Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Emirhan Salih Ş. tarafından kullanılan bir otomobil, sahil yolunda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Emirhan Salih Ş, Halil Can G. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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