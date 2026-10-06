İspanya hükümeti 50 bin avro faizsiz kredi içeren iki konut kararnamesi kabul etti - Son Dakika
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İspanya hükümeti 50 bin avro faizsiz kredi içeren iki konut kararnamesi kabul etti

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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, mecliste reddedilen konut kararnamelerinin ardından iki yeni kararnameyi kabul etti. Yeni kararnameler 2030'a kadar tahliye yasağı ve 2028'e kadar kira uzatması getirirken, ilk ev sahiplerine 50 bin avroya kadar faizsiz kredi sağlanacak.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, geçen hafta mecliste reddedilen konut krizine karşı çözümleri içeren kararnamelerin ardından bu sorunla ilgili yeni iki kararname kabul etti.

Başbakan Pedro Sanchez, ülkedeki konut sorunuyla ilgili attıkları adımların mecliste onay almaması nedeniyle açıkladığı erken genel seçim ilanından sadece bir gün sonra Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısında bu konuyu ana gündeme aldı.

Bakanlar Kurulunda yeni kabul edilen iki kararnameyle ilgili Başbakanlık konutu Moncloa'da basına açıklama yapan Sanchez, hükümetin görev süresinin sonuna kadar ülkeyi yönetmeye devam etme yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Sanchez, "Eğer meclisteki çoğunluk halka sırtını dönerse, halkın yeni bir genel seçimle meclisteki temsilcilerini seçmesi gerektiğine inanıyorum. Bu gerçekleşene kadar hükümet yasama faaliyetlerine devam etmelidir. Halkı savunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Yeni kabul ettikleri iki kararnamenin, geçen hafta mecliste reddedilenlerin özünü koruduğunu aktaran Sanchez, "Konut krizi ideolojik değil insani bir meseledir." ifadesini kullandı.

Sanchez, 23 Eylül'de zorla evinden çıkartılan 87 yaşındaki Mari Carmen'in yaşadığı olayın bir daha İspanya'da tekrarlanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizerek, Bakanlar Kurulunda bugün kabul edilen iki kararnamenin 21 başlıktan oluştuğunu, bunlar arasında "uygun fiyatlı kiralık konutlara ve ev sahipliğine erişimi kolaylaştırma, yeni ev sahipleri için vergi indirimleri ve teşvikler sağlama konularının da bulunduğunu" aktardı.

Söz konusu iki kararnamede, eskilerinde olduğu gibi 2030 yılına kadar evlerden zorunlu tahliyelerin yasaklanması, kira sözleşmelerinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılması, turistik ve mevsimlik kiralamaların düzenlenmesi ve "akbaba fonları" olarak adlandırılanların riskli emlak yatırım şirketlerinin konut satın alımına kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler yine yer aldı.

Sanchez ayrıca, "büyük bir yenilik" diyerek, ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere 50 bin avroya kadar faizsiz kredi sağlamak üzere 10 milyar avro tutarında bir finansman hattı oluşturulduğunu duyurdu.

İspanya'da 29 Kasım'da erken genel seçim yapılacak olması nedeniyle feshedilen meclisteki Daimi Komite üyelerine "insanlık adına" kararnameleri onaylamaları çağrısında bulunan Sanchez, bu önlemlerin tek başına konut sorununu çözemeyeceğini, birçok Avrupa ülkesinde benzer sorunların olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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