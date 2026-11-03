İspanya hükümeti Toledo'daki 69 ölümlü kaza sonrası güvenlik planını devreye aldı - Son Dakika
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İspanya hükümeti Toledo'daki 69 ölümlü kaza sonrası güvenlik planını devreye aldı

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İspanya hükümeti, Toledo yakınlarında 69 kişinin öldüğü hızlı tren kazası sonrası güvenlik planını devreye soktu. Plan, Madrid-Sevilla sefer sıklığını geçici düşürmeyi ve mağdurlarla ölenlerin ailelerine 30 milyon avro bütçe ayırmayı içeriyor.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Toledo yakınlarında 2 hızlı trenin çarpıştığı ve 69 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yüksek hızlı trenlerde güvenliği artırmak için yeni bir plan devreye soktu.

Hükümetin haftalık olağan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, "hızlı tren seyahatlerinin güvenliği" ana gündem maddesini oluşturdu.

Hükümetin açıkladığı yeni plan, koltuk sayısını azaltmadan Madrid-Sevilla trenlerinin sefer sıklığını geçici olarak düşürmeyi, sistemi güçlendirmek ve personel sayısını artırmak için kontrol merkezlerinde çift doğrulama uygulamayı ve teknolojik iyileştirmeler getirmeyi içeriyor.

Hükümet, Toledo'daki tren kazasının mağdurlarına ve hayatlarını kaydeden 69 kişinin ailelerine tazminat ödemek için 30 milyon avroluk bütçe ayırdığını duyurdu.

Kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine 72 bin 121'er avro, yaralılara ise 2 bin 400 ila 84 bin 141 avro para yardımı yapılacağı bildirildi.

"Güveni yeniden tesis etmek için yorulmadan çalışmalıyız"

Alınan kararlara ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, ocak ayında Kurtuba yakınlarındaki Adamuz mevkisinde meydana gelen ve 49 kişinin öldüğü hızlı tren kazasını da hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bir yıldan kısa süre içinde meydana gelen 2 kazanın ardından bugün alınan kararlardaki amaç, sistemi güçlendirmek ve işletme protokollerini iyileştirmektir. Durumun ciddiyetini kabul etmeli ve güveni yeniden tesis etmek için yorulmadan çalışmalıyız."

Alınan kararlardan bazı önlemlerin zaten yürürlükte olduğunu vurgulayan Puente, otomatik uyarılar içeren kontrol merkezleri için yazılım, elektronik telefon kayıtları, doğrulama kontrol listeleri, tren konumlarının ve hat koşullarının anlaşılmasını kolaylaştırmak için geliştirilmiş görsel ergonomi gibi teknolojik yenilik getireceklerini ifade etti.

Puente, muhalefetten sert eleştiriler aldı

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayı olan Puente, gerek muhalefet gerekse koalisyonun küçük ortağı Sumar'dan gelen tepkilere rağmen istifa etmeyeceğini konuşması sırasında ima etti.

Toledo'daki kazaya ilişkin Mecliste de konuşan Puente, muhalefetten sert eleştiriler aldı.

Demir yolu sektörü çalışanlarından "grev" kararı

Hükümetin aldığı kararları yeterli görmeyen demir yolu idaresi Adif'in çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar, 17 Kasım'da demir yolu sektörü çalışanlarının greve gitmesi konusunda anlaştı.

Toledo yakınlarındaki Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında 28 Ekim'de sabah saatlerinde meydana gelen, toplamda 544 yolcunun olduğu 2 hızlı trenin çarpıştığı kazada ölen 69 kişinin kimlik tespitlerinin sona erdiği duyuruldu.

Soruşturmada, şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre, ilk güvenlik sistemi ardından insan hatasının neden olduğu kazada ölenlerden 54'ünün İspanyol, 15'inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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