İspanya, İkinci Dünya Kupası Zaferini Kutladı

MADRİD, 21 Temmuz (Xinhua) -- İspanya Milli Futbol Takımı pazartesi günü ikinci Dünya Kupası zaferini yaklaşık 2 milyon taraftarın katıldığı coşkulu bir törenle kutladı.
Başkent Madrid'de üstü açık otobüsle şehir turu yapan futbolcular, daha sonra kentin simge noktalarından Plaza de Cibeles Meydanı'nda taraftarlarla buluştu.
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