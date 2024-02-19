İspanya, İsrail\'e yaptırım uygulamak için tek başına hareket edebilir

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği'nden (AB) ortak bir karar çıkmaması halinde, İspanya'nın gerekirse İsrail'e yaptırım uygulamak için tek başına da hareket edebileceğini söyledi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan Albares, Aralık 2023'ten bu yana AB'nin gündeminde olan ancak uzlaşma sağlanamayan, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcileri durdurma ve onlara yaptırım uygulama konusunda İspanya'nın tek taraflı hareket edebileceğini belirtti.

Albares, "Geçmiş toplantılarda da tartışılan ve halihazırda masada olan, şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını bir kez daha talep edeceğim. Eğer bir anlaşma olmazsa İspanya, bu yaptırımları uygulamada bireysel olarak ilerleyecektir." diye konuştu.

Albares, İspanya ve İrlanda başbakanlarının geçen hafta AB'ye gönderdikleri mektupta talep ettikleri, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi talebinin de takipçisi olduklarını ve gerekirse bu yönde de İspanya'nın kendi kararlarını alabileceğini vurguladı.

İspanya dışında Belçika ve İrlanda gibi bazı AB ülkeleri de benzer yönde açıklamalar yaptı.