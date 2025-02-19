İspanya'nın İncirlik Ziyareti: Patriot'un 10. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya'nın İncirlik Ziyareti: Patriot'un 10. Yılı

İspanya\'nın İncirlik Ziyareti: Patriot\'un 10. Yılı

İspanya Savunma Bakanı Robles, Patriot sisteminin İncirlik'teki 10. yılını kutlamak için ziyarette bulundu.

19.02.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin Patriot hava savunma sistemlerinin İncirlik Üssü'nde konuşlandırılmasının 10. yıl dönümü dolayısıyla 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Hava yoluyla İncirlik Üssü'ne gelen Savunma Bakanı Robles'i burada 10. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Güleç, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve İspanyol Patriot Birimi Komutanı Yarbay Fernando Maria Garcia Reparaz Pardo de Santayana karşıladı.

İncirlik'teki birliklerinde 138 askerleri bulunan Robles'e, Tuğgeneral Güleç ziyareti dolayısıyla plaket verdi.

Robles, daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde İspanyol Acil Durum Askeri Birliği ekibince Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki enkazdan çıkarılan aileyle bir araya geldi.

Anne Leyla Yılmaz ve çocukları 7 yaşındaki Elif ile 4 yaşındaki Muhsin'le sohbet eden Robles, aileye hediyeler verdi. Leyla Yılmaz, kendilerini kurtaran ekibe sarıldı, minnettarlığını dile getirdi.

Bakan Robles ile Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinde görevli Astsubay Antonio Francisco Diosdado Cardona ve Andres de Lis Cuenca da deprem enkazından çıkardıkları aileyle sohbet etti.

Robles, depremde eşi Ömer Yılmaz'ı kaybeden anne Yılmaz'a hitaben, "Sizin hakkınızda uçakta konuştuk. Asker olmalarına rağmen onlar da çok duygulandılar tabii. Sana çok hayranız. Yaşadığın bu büyük acıya rağmen gerçekten hayranlık duyuyoruz." dedi.

İspanyol Patriotlarının İncirlik Üssü'ne yerleştirilmesinin 10. yılı

İncirlik'e ülkesinin Patriot hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Robles, burada İspanyol yetkililerden bilgi aldı.

Margarita Robles, brifingin ardından savunma sisteminin kontrol merkezi ve bataryalarında incelemede bulundu, İspanyol askerlerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra İspanyol askerlere hitaben konuşan Robles, İspanyol ordusunun çalışmalarının hem NATO hem de Türk ordusu için "temel nitelikte" olduğunu söyledi.

Misyonun sadece hava savunmasıyla ilgili olmadığını ifade eden Robles, "Aynı zamanda deneyimlerin paylaşılması ve sürekli öğrenme ve eğitim almaya olanak tanıyan tatbikatların yapılmasıyla da ilgili." dedi.

Görevin önemine vurgu yapan Bakan Robles, ittifaka ve ittifakın misyonlarına olan bağlılığa yanıt vermenin yanı sıra, Türkiye'deki misyonun ikili bakış açısından çok özel bir önem taşıdığına dikkati çekti.

Robles, birliğe hitaben, "Yaşadığımız bu zor zamanlarda hava savunmasının önemini öğreniyoruz. Bize nasıl güvendiklerini, İspanyol personele nasıl güvendiklerini görmek gurur verici. Hiç kimse yokken, ordu varlığını sürdürür. En zor anlarda onlar hep yanımızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, İncirlik, Savunma, Türkiye, İspanya, Güncel, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'nın İncirlik Ziyareti: Patriot'un 10. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
01:07 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras’a yurt dışına çıkış yasağı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı
00:17 Edirne’de baba-oğul tartışması kanlı bitti Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti
00:15 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğine kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli
22:59 Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak
22:57 Mecidiyeköy’deki ulaşım çilesi kameralarda Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda!
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 17:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'nın İncirlik Ziyareti: Patriot'un 10. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.