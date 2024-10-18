İspanya'nın Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara'da!

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İspanya'nın Ulusal Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğince otelde verilen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, başkentteki diplomatik misyon temsilcileri, siyasi temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İspanya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Ekinci, dostane ilişkilere sahip iki ülkenin ortak tarih ve değerleri paylaştığını söyledi.

Ekinci, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Türkiye ile İspanya arasında temasların sıklıkla gerçekleştiğini ve ilişkilerin 2021'de kapsamlı ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

Ekonomik ve ticari bağların iki ülke ilişkilerinde önemli yere sahip olduğunu kaydeden Ekinci, ülkeler arası işbirliğini mümkün olan her alanda ilerletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ekinci, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararını takdirle karşıladıklarını söyleyerek, "İspanya'nın Filistin'in daha fazla devlet tarafından tanınması için yürüttüğü yoğun diplomatik çaba ve girişimleri, diğer Avrupa ülkelerine örnek teşkil etmekte." dedi.

Büyükelçi Sancho da katılımcılara teşekkür ederek, etkinliğin çatışmalara sahne olan bir dünyada diplomasinin gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye ile bağların önemli olduğunu vurgulayan Sancho, ülkeler arasındaki barışçıl ilişkilerin ticarete dayandığını ve Türkiye'ye yatırım yapan İspanyol şirketlerin ilişkilerde kilit rol oynadığını söyledi.

Etkinlik kapsamında geleneksel dans gösterisi yapıldı ve ülkeye ait yiyecekler ikram edildi.