İspanya'nın Yenilenebilir Enerji Teşviklerindeki Geriye Dönük Kısıtlamaları Uluslararası Yatırımcılarla Hukuk Mücadelesini Derinleştirdi

İspanya'nın geçmişte yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı teşviklerde geriye dönük kısıtlamalar yapması, uluslararası yatırımcılarla hukuk mücadelesini yeni bir boyuta taşıdı. Enerji politikalarındaki değişim nedeniyle zarara uğradıklarını savunan fonlar, şimdi de ülkenin Dünya Kupası organizasyonu kapsamındaki faaliyetlerini mercek altına aldı. Sürece dair bilgi sahibi kaynaklar, alacakların tahsili noktasında kararlı olduklarını belirterek, İspanya'nın Dünya Kupası kapsamında gerçekleştireceği her türlü işlemin izleneceğini ve olası hacizlere konu olabileceğini açıkladı.

ABD'deki farklı eyalet mahkemelerinden alınan kararlar, alacaklı fonların elini güçlendirdi. Bu yeni yasal aşama, yatırımcıların mahkeme hükümlerini icra edilebilir hale getirerek İspanya devletine ait varlıkları haczettirmesine olanak tanıyor. Alacaklı fon temsilcileri, yedi ayrı mahkeme kararının henüz ödenmediği için Dünya Kupası sürecindeki tüm operasyonları yakından takip edeceklerini belirtti. İspanya aleyhine ABD'de sonuçlanan ve ödemesi beklenen yedi ana dava bulunmakta olup, bu davalar kapsamında talep edilen ana borç tutarı 688,4 milyon euroya ulaşıyor. Biriken faizlerle birlikte bu borç yükü her geçen gün artmaya devam ediyor.

İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası programının büyük bir kısmının ABD'de oynanacak olması, alacaklıların haciz girişimlerini bu bölgede yoğunlaştırmasına neden oluyor. Takım, grup aşamasındaki ilk iki maçını Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynayacak ve hazırlık kampını Tennessee eyaletindeki Chattanooga şehrinde gerçekleştirecek. Sadece ABD'de değil, dünyanın farklı noktalarında da İspanya aleyhine icra işlemleri yürütülüyor; örneğin Belçika'da 482 milyon euro tutarında bir kaynak bloke edilmiş durumda. Yaşanan bu hukuki darboğaz ve ödenmeyen tazminatlar, İspanya için her yıl yaklaşık 150 milyon euro civarında ek bir finansal maliyet oluşturma riski taşıyor.