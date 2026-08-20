İspanya, Sebte'den 500 Çocuğu Ana Karaya Alacak - Son Dakika
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İspanya, Sebte'den 500 Çocuğu Ana Karaya Alacak

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İspanya hükümeti, Sebte'den düzensiz geçen 500 çocuğun ana karaya kabulü için plan yapıyor.

İspanya hükümetinin, ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye düzensiz biçimde geçen 500 çocuğun ana karaya gelmesini onaylayan bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

İspanya basınının Çocuk ve Gençlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet, 30 Temmuz'da ülkeye akın eden düzensiz göçmenlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Hükümetin ilk aşamada 500 çocuğu ana karaya kabul etmesi planlanıyor.

Öte yandan kaynaklar, Çocuk ve Gençlik Bakanı Ruben Perez'in pazar gününden bu yana Sebte'de bulunduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, Sebte'den 500 Çocuğu Ana Karaya Alacak - Son Dakika

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