İspanya Sosyal Haklar Bakanı, İsrail'deki İspanyol Şirketlere Filistin Soykırımına Katkı Yapmamaları Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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İspanya Sosyal Haklar Bakanı, İsrail'deki İspanyol Şirketlere Filistin Soykırımına Katkı Yapmamaları Çağrısı Yaptı

İspanya Sosyal Haklar Bakanı, İsrail\'deki İspanyol Şirketlere Filistin Soykırımına Katkı Yapmamaları Çağrısı Yaptı

İspanya Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, İsrail'de faaliyet gösteren İspanyol şirketlere mektup göndererek, Filistin'deki soykırıma katkı yapmamaları çağrısında bulundu. Bakan Bustinduy, İspanyol şirketlerinin İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerini desteklememelerini istedi. Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı, bu mektuptan haberdar olmadıklarını açıkladı.

08.05.2024 15:21
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İspanya Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy, İsrail'de faaliyet gösteren İspanyol şirketlere mektup göndererek, " Filistin'deki soykırıma katkı yapmamaları" çağrısında bulundu.

Aşırı sol görüşlü Sumar ittifakından olan Bakan Bustinduy, İspanyol şirketlerinin "İsrail devletinin Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarından Filistin halkına yönelik apaçık gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerini desteklememelerini" istedi.

Bustinduy, İspanyol basınına yansına ve Bakanlık kaynaklarının da doğruladığı mektubunda, İsrail'de iş yapan İspanyol şirketlerinden "dolaylı yollardan Filistin'deki soykırıma katkı yapmaları riskinden kaçınmaları için önlemler almalarını" talep etti.

Sumar ittifakı içinde yer alan komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisinden olan Gençlik Bakanı Sira Rego da X hesabından Bakan Bustinduy'un mektubuna destek vererek, "Nehirden denize Filistin özgürleşecek." sloganını kullandı.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) olan Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ise "hükümet adına" İspanyol şirketlerine gönderilen bu mektuptan haberdar olmadıklarını ve "bu girişime şaşırdıklarını" açıkladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, " Refah'taki askeri operasyon 1,4 milyon Filistinli sivili kabul edilemez bir risk altına sokuyor ve bölgenin istikrarı açısından ciddi sonuçlar doğuruyor. Derhal ateşkese ihtiyaç var. Rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın hemen ve engelsiz olarak giriş yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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