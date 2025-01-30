İspanya, UNRWA Yasa Tasarısına Karşı Çıktı - Son Dakika
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İspanya, UNRWA Yasa Tasarısına Karşı Çıktı

İspanya, İsrail'in UNRWA faaliyetlerini durduran yasasını askıya almasını talep etti.

30.01.2025 15:47
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İspanya hükümeti, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören, İsrail'in onayladığı yasanın yürürlüğe konulmasına karşı çıkarak askıya alınmasını talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Hükümet, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki operasyonlarını engelleyen Knesset yasalarının yürürlüğe girmesini reddediyor ve bu yasaların uygulanmasının askıya alınmasını talep ediyor." denildi.

Açıklamada, İspanya'nın, İsrail'in aldığı bu kararın Gazze'deki ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki insani durum üzerinde yaratacağı ve 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi tehlikeye atacak etkisi olabileceği hususunda "derin endişe duyduğu" vurgulandı.

İspanya, "çalışmalarını kararlı bir şekilde desteklediği UNRWA'nın 6 milyon mültecinin yaşamı ve bölgesel istikrar açısından vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz olduğunu" belirtti.

İsrail Meclisi tarafından Ekim 2024'te kabul edilen, UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son vermesini öngören yasa, bugün yürürlüğe girdi.

Bu gelişme tüm dünyanın dikkatini Gazze'de insani yardıma muhtaç sivillerin geleceğine çevirdi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonucu 47 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 110 binden fazla kişi de yaralandı.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını engellemesiyle on binlerce sivil, insani yardıma muhtaç hale geldi.???????

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen ve bölgede aktif çalışmalarına devam eden UNRWA, 6 milyon Filistinli mülteciye hayati destek sunarken, yürürlüğe giren yasa bu kritik yardım çabalarını engelleme potansiyeli taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, UNRWA Yasa Tasarısına Karşı Çıktı - Son Dakika

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