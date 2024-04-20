İspanya ve Çin arasında ortak girişimle elektrikli araç üretimi anlaşması imzalandı

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BARSELONA, 20 Nisan (Xinhua) -- İspanya'nın Ebro-EV Motors otomobil şirketi ile Çin'in Chery Automobile şirketi, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Barselona kentinde bir ortak girişim aracılığıyla yeni elektrikli araçlar geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma uyarınca Chery, Ebro'nun 2021 yılında kapanan eski Nissan fabrikasında bulunan tesisleri kullanarak Avrupa'da araç üreten ilk Çinli otomobil üreticisi olacak. Barselona'nın Zona Franca liman bölgesindeki ortak girişimin 1.250 kişiye istihdam sağlaması ve 2027 yılında 50.000 araç üretip, bu sayıyı 2029'da 150.000'e çıkaracak şekilde üç kat arttırması bekleniyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, anlaşmanın imzalanmasına yönelik resmi etkinlikte yaptığı konuşmada, "İki marka tarafından araçların ortak üretimine yönelik bu anlaşma, önemli bir iş projesi olmanın ötesinde, Katalonya ve tüm İspanya'nın yaşadığı yeniden sanayileşme sürecinin bir sembolüdür" dedi.

"İkonik bir markanın yeniden doğuşuna şahit olmak sık karşılaşılan bir olay değildir ve bugün hepimiz bu coşkuyu paylaşıyoruz" diyen Sanchez, "Ebro, uzun yıllar boyunca markanın kamyon, kamyonet ve traktörleriyle çalışmış olan tüm İspanyol toplumunun ortak hafızasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Başbakan, anlaşmanın "refahın üretilmesine ve istihdamın oluşturulup devam ettirilmesine yansıyacağını" vurguladı.

Sanchez, otomotiv sektörünün "İspanyol ekonomisinin gerektiği şekilde işlev göstermesi açısından merkezi önemde olduğunu" söyledi. Anlaşmanın, "tüm ülkenin akıllı ve sürdürülebilir mobiliteye olan hakiki bağlılığının" parçası olduğunu kaydeden Sanchez, bu sayede "İspanya'nın Avrupa'nın önde gelen elektromobilite merkezine dönüşmesinin" beklendiğini ifade etti.

Sanchez'in verdiği bilgilere göre geçtiğimiz yıl otomobil üretiminin yüzde 87'sini ihraç eden İspanya, Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi ve dünyanın en büyük sekizinci otomobil ihracatçısı konumunda. Ülkede 10 bölgede 17 otomobil fabrikası, 15 teknoloji merkezi ve 10 endüstriyel bölge bulunuyor.

Sanchez, "Ayrıca otomotiv imalat sektöründe doğrudan 230.000'den fazla kişiyi istihdam eden 720 büyük iş grubuna ait 1.000'in üzerinde otomotivle alakalı şirketin bulunduğu güçlü bir ekosisteme de sahibiz" diye ekledi.

Cuma günü düzenlenen etkinliğe Çin'in İspanya Büyükelçisi Yao Jing, İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, Chery'nin merkezinin bulunduğu Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin vali yardımcısı Shan Xiangqian, Katalonya hükümeti başkanı Pere Aragones'in yanı sıra Ebro'nun CEO'su Pedro Calef ve Chery'nin başkan yardımcısı Zhang Guibing katıldı.

Chery'nin İspanya'daki projesinin uygulanmasının, Çin ve İspanyol halkına fayda sağlayacağını söyleyen Shan, "Bu anlaşmanın yeni bir başlangıç noktası oluşturmasını ve ileri imalat ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda İspanya'yla işbirliğini derinleştirmesini umuyoruz" dedi.

Ebro CEO'su Calef, bu yılın dördüncü çeyreğinde Chery'nin ilk elektrikli modeli olan Omoda 5'in yanı sıra içten yanmalı bir modelin üretiminin başlayacağını söyledi. Calef, Chery'nin paylaştığı teknolojiyle üretilecek Ebro'nun iki spor kullanımlı araç modelinin de yıl sonu itibarıyla piyasaya çıkmasının beklendiğini belirtti.

İki şirketin "yeni bir şey üretmek için" avantajlarını birleştirdiğini kaydeden Chery Başkan Yardımcısı Zhang, "Yeni modeller tasarlamak için birlikte çalışıyoruz. Bu modellerin de dağıtımını ortak şirket yapacak" dedi.