İspanya ve Portekiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor

13.08.2025 15:41
Portekiz ve İspanya, orman yangınlarını söndürmek için güçlerini birleştiriyor, tahliyeler devam ediyor.

İspanya ve Portekiz, binlerce hektarlık alanı kül eden orman yangınlarını söndürmek için tüm olanaklarıyla mücadele ediyor.

Alarm durumunu 15 Ağustos'a kadar uzatan Portekiz'de 2 bin 800 itfaiyeci, Sivil Koruma görevlisi ve asker yangın söndürme çalışmalarına katılırken, havadan 21 uçak ve helikopterin, karadan da 895 aracın çalışmalara destek verdiği bildirildi.

Ülkede sadece son bir ayda 40 bin hektara yakın ormanlık alan yandı.

Sivil Koruma ve yerel yönetim yetkililerinden paylaşılan bilgilerde, mevcut durumda ülkenin kuzeyindeki Piodao, Trancoso, Tavora, Granjinha yerleşim yerlerinde devam eden yangınlardan dolayı çok sayıda kişinin tahliye edildiği, bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca Portekiz Jandarması, bu yıl kırsal alanlarda çıkan yangınların yüzde 24'ünün cezai sorumluluk getiren "insan kaynaklı" olduğunu, 8 Ağustos'tan bu yana ülke genelinde 5 bin 500 yangın çıktığını ve yangınların başlıca çıkış nedeninin uygunsuz ateş yakmak olduğunu açıkladı.

İspanya

İspanya'da halen 14 farklı noktada devam eden yangınların en yoğun görüldüğü bölgeler, ülkenin kuzeyindeki Galiçya ile Kastilya ve Leon oldu.

Galiçya'nın Ourense ve Kastilya ve Leon'un Zamora ve Leon kentleri çevresindeki orman yangınlarından dolayı tahliye edilen 8 binden fazla kişi halen evlerine giremiyor.

Bu bölgelerde bazı yollar trafiğe kapatılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşandığı belirtiliyor.

Ourense'de şu anda 12 farklı noktadan yükselen alevler 5 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.

İspanya genelinde son 3 günde 13 bin hektardan fazla ormanlık alan yanarken, Madrid ve Leon'daki söndürme çalışmaları sırasında 50 ve 35 yaşlarındaki iki erkek gönüllü hayatını kaybetti.

Leon ve Zamora'daki yangınlarda 7 kişinin yaralandığı, bunlardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, yangınlarda ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, söndürme çalışmalarına katılan tüm görevlilere teşekkür etti ve dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

İspanya ve Portekiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor
