İspanya ve Suudi Arabistan Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

13.05.2026 21:16
İspanya ve Suudi Arabistan, Madrid'de stratejik ortaklık seviyesine yükselme kararı aldı.

İspanya ve Suudi Arabistan, dışişleri bakanları seviyesinde Madrid'de yaptıkları toplantıda imzaladıkları anlaşmayla, ikili ilişkileri "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud, Madrid'de görüştü.

Albares ve bin Ferhan, soru almadan basına yaptıkları açıklamada, "Stratejik Ortaklık Konseyi kurulmasına yönelik atılan imzalarla iki ülkenin siyaset, güvenlik, savunma, ticaret, ekonomi, ulaşım, enerji ve kültür konularında koordinasyon mekanizmasını güçlendiren toplantılar yapacağını" duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik "ayrım gözetmeyen ve haksız saldırıları karşısında İspanya'nın Suudi Arabistan'a dayanışmasını" yineledi.

Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'da her zaman "ihtiyatlı, sorumlu, gerilimi azaltmaya yönelik ve diplomatik çözüm içeren bir politika izlediğini" aktaran Albares, "İspanya ve Suudi Arabistan, uluslararası hukuku savunuyor. ve her iki ülke de Gazze ve Lübnan'daki ateşkeslerin pekiştirilmesini istiyor." dedi.

Albares, her iki ülkenin de bölgesel istikrar için müzakere ve diyalog yoluyla çalışmaya ihtiyaç olduğunu savunduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'ndan geçişin "her zaman serbest, güvenli ve herhangi bir geçiş ücreti bulunmaksızın olması gerektiğini" ifade etti.

İspanya'nın Filistin Devleti'ne olan bağlılığının Suudi Arabistan'ınki kadar sağlam olduğunu yineleyen Albares, Başbakan Pedro Sanchez'in İspanya'nın katılımını teyit ettiği Riyad'daki Expo 2030'a katılma daveti için Suudi mevkidaşına teşekkür etti.

Görüşme kapsamında, diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti anlaşması da imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA

