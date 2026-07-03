İspanya, Venezuela'dan 131 Kişi Daha Tahliye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya, Venezuela'dan 131 Kişi Daha Tahliye Etti

İspanya, Venezuela\'dan 131 Kişi Daha Tahliye Etti
03.07.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, depremler sonrası 131 kişiyi daha tahliye etti, toplamda 312 kişi ülkeye getirildi.

MADRİD, 3 Temmuz (Xinhua) -- İspanya, depremlerin ardından 131 kişiyi daha Venezuela'dan tahliye etti. Tahliye edilenleri taşıyan Iberia havayolu şirketine ait uçak, perşembe günü Madrid'deki Adolfo Suarez Madrid-Barajas Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu uçuşla birlikte İspanya hükümetinin başlattığı tahliye programı kapsamında ülkeye getirilenlerin sayısı 312'ye ulaştı.

Uçaktaki yolcuların 96'sının İspanya vatandaşı, 24'ünün Venezuela uyruklu ve 11'inin diğer Avrupa Birliği ülkelerinden olduğu bildirildi.

İspanya aynı gün afet bölgesinde acil tıbbi bakım ve psikolojik destek sağlayacak bir sahra hastanesi kurmak üzere 50 gönüllüyü uçakla Venezuela'ya gönderdi.

İspanya Askeri Acil Durum Birimi'nden 54 personel, depremlerden bir gün sonra Venezuela'ya doğru yola çıkmıştı. Şu ana kadar 2.000'i aşkın can kaybına sebep olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

İspanya hükümetinin açıklamasına göre perşembe günü itibarıyla depremde hayatını kaybeden İspanyol vatandaşlarının sayısı 27'ye yükselirken, 137 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua

Venezuela, İspanya, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, Venezuela'dan 131 Kişi Daha Tahliye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı 40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:55:14. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya, Venezuela'dan 131 Kişi Daha Tahliye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.