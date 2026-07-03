İspanya, Venezuela\'dan 131 Kişi Daha Tahliye Etti

MADRİD, 3 Temmuz (Xinhua) -- İspanya, depremlerin ardından 131 kişiyi daha Venezuela'dan tahliye etti. Tahliye edilenleri taşıyan Iberia havayolu şirketine ait uçak, perşembe günü Madrid'deki Adolfo Suarez Madrid-Barajas Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu uçuşla birlikte İspanya hükümetinin başlattığı tahliye programı kapsamında ülkeye getirilenlerin sayısı 312'ye ulaştı.

Uçaktaki yolcuların 96'sının İspanya vatandaşı, 24'ünün Venezuela uyruklu ve 11'inin diğer Avrupa Birliği ülkelerinden olduğu bildirildi.

İspanya aynı gün afet bölgesinde acil tıbbi bakım ve psikolojik destek sağlayacak bir sahra hastanesi kurmak üzere 50 gönüllüyü uçakla Venezuela'ya gönderdi.

İspanya Askeri Acil Durum Birimi'nden 54 personel, depremlerden bir gün sonra Venezuela'ya doğru yola çıkmıştı. Şu ana kadar 2.000'i aşkın can kaybına sebep olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

İspanya hükümetinin açıklamasına göre perşembe günü itibarıyla depremde hayatını kaybeden İspanyol vatandaşlarının sayısı 27'ye yükselirken, 137 kişiden ise haber alınamıyor.