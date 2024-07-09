İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiler hakkındaki terörizm soruşturmasını kapattı - Son Dakika
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İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiler hakkındaki terörizm soruşturmasını kapattı

İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve diğer 9 ayrılıkçı Katalan siyasetçi hakkındaki terörizm soruşturmasını kapattı. Bu kararla birlikte siyasetçiler aklanmış oldu.

09.07.2024 17:24
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İspanya Yüksek Mahkemesi, aralarında eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu ayrılıkçı 10 Katalan siyasetçi hakkındaki terörizm soruşturmasının kapatılması kararı aldı.

Yüksek Mahkeme, Temmuz 2021'de başlayan, 10 Katalan siyasetçinin "Demokratik Tsunami" adlı ayrılıkçı ve vandallık yapan grupla bağlantılı olduğuna ilişkin yürütülen terörizm soruşturmasını kapattı.

Aynı soruşturma bir gün önce Ulusal Mahkeme tarafından "mahkeme hatası yapıldığı" gerekçesiyle geçersiz kılınmıştı.

Bu soruşturmanın kapatılmasıyla birlikte Puigdemont ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira ve ERC milletvekili Ruben Wagensberg'in de aralarında bulunduğu 10 Katalan siyasetçi aklanmış oldu.

Diğer yandan Puigdemont hakkında, "kamu parasını kötüye kullanma" suçundan İspanya'da arama ve tutuklama kararı devam ediyor.

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı girişimler sonrasında 30 Mayıs'ta Mecliste kabul edilerek yürürlüğe giren genel af yasasından ayrılıkçı Katalan siyasi liderlerin yararlanmasını, "kamu parasını kötüye kullanma" suçunu dışarıda bırakan 1 Temmuz'da aldığı kararla engellemişti.

Bu kararla, Ekim 2017'de Belçika'ya kaçan Puigdemont, hakkındaki ulusal arama ve yakalama emri devam etmesinden dolayı, Katalonya'da 12 Mayıs'ta yapılan yerel parlamento seçimlerinde lideri olduğu Katalonya İçin Birlik (Junts) partisinden milletvekili seçilse de İspanya'ya giriş yapamıyor.

Puigdemont, "siyasete alet olmakla" suçladığı mahkeme hakiminin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.

Ayrılıkçı hareketle ortaya çıkan "Demokratik Tsunami" adlı grup, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerin alevlendiği 2017'de Barselona Havalimanı'nda, Katalonya'da kara ve demir yollarında ve önemli caddelerde vandallık yapmıştı.

Kaynak: AA

Hükümet, İspanya, Politika, Güncel, Son Dakika

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