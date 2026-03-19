İspanyol Askerler Türkiye'ye Tahliye Edildi

19.03.2026 20:08
NATO'nun güvenlik gerekçesiyle Irak'taki misyonunu askıya almasının ardından, 100 İspanyol askeri Türkiye'ye tahliye edildi.

NATO'nun "güvenlik sorunu" gerekçesiyle Irak'taki misyonunu askıya alma kararından sonra burada görev yapan İspanyol askerlerinden bir kısmı Türkiye üzerinden tahliye edildi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, basına yaptığı açıklamada, Irak'ta görev yapan İspanyol askerlerinden 100'ünün tahliye edildiğini ve bunların şu anda Türkiye'de veya yolda olduklarını söyledi.

Robles, "Bu sabah, Irak'taki NATO misyonunda görev yapan 100 İspanyol askeri personeli tahliye edildi. Çok zor ve karmaşık bir tahliye oldu. Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki çoktan ayrıldılar. Türkiye'ye, personelimizin konuşlandığı üsse doğru yola çıktılar." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan tahliyenin gerçekleşebilmesidir." diyen İspanyol Bakan, Irak'ta kalan 350 kadar NATO askerinden İspanyol olan 200'ünün tahliyelerinin ilerleyen saatlerde gerçekleşmesini planladıklarını aktardı."

Bölgede karşılıklı ateş olmasından durumun zor ve karmaşık olduğunu sıkça vurgulayan, füze saldırılarından dünkü bir tahliyenin iptal edildiği bilgisini paylaşan Robles, askeri personellerin tahliyeleri için ABD, Almanya ve İspanya'dan birkaç destek uçağının gönderildiğini kaydetti.

İspanya, NATO'nun Irak'taki misyonuna 2015'ten bu yana katılırken güvenlik sorunu gerekçesiyle bu misyonun askıya alınması kararıyla askerlerini çekeceğini duyurmuştu.

NATO'nun Irak'taki misyonu devam etseydi, normal şartlarda mayıs ayında misyonun komutası İspanyol birliğine geçecekti.

Kaynak: AA

