İspanyol Parti Genel Merkezine Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanyol Parti Genel Merkezine Soruşturma

27.05.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol polis, PSOE'nin merkezinde yolsuzluk iddialarıyla ilgili arama yaptı. Soruşturma sürüyor.

(ANKARA) - İspanyol basını, İspanya'da polisin, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki genel merkezinde, olası yasa dışı ödeme düzenine ilişkin soruşturma kapsamında arama yapmasının ardından soruşturmanın ayrıntılarını yazdı.

İspanya'da İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı olan askeri yapılı bir kolluk teşkilatı olan Guardia Civil'in sözcüsü, İspanyol yargısının talimatıyla yürütülen operasyonda, eski parti üyesi Leire Diez'e yönelik yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olası delillerin toplandığını açıkladı. Ulusal mahkeme, soruşturma kapsamında polise çeşitli belge ve elektronik kayıtların incelenmesi ve gerektiğinde el konulması yönünde yetki verildiğini bildirdi.

İspanyol basınında geçen yıl yayımlanan ses kayıtlarında, Diez'in Civil Guard'ın yolsuzlukla mücadele biriminden bir yetkilinin itibarını zedelemeye yönelik girişimlerde rol aldığı öne sürüldü. Bazı haberlerde ise Diez'in devlet savcılarını etkileme çabalarıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Sosyalist Parti, eski parti üyesi Diez'in bağımsız hareket ettiğini belirtirken, partiden ayrılan Diez suçlamaları reddetti.

Soruşturma, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in siyasi çevresi, müttefikleri ve aile üyelerine yönelik devam eden incelemelerden biri niteliği taşıyor. Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında, geçen ay iki yıllık soruşturmaya ilişkin resmi suçlama yöneltildi. Sanchez'in eşi Gomez ve kardeşi David Sanchez de ayrı soruşturmalar kapsamında inceleme altında bulunuyor.

Sanchez, kendisine yönelik iddiaların siyasi amaçlı bir karalama kampanyasının parçası olduğunu savunuyor. Sanchez, doğrudan soruşturmalarla ilişkilendirilmemiş olsa da son dönemde hükümet çevresindeki yolsuzluk iddiaları siyasi baskıyı artırdı. Madrid'de çok sayıda kişi, Sanchez'in istifasını talep eden gösteriler düzenledi.

Ayrıca bir başka mahkeme de eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında, bir havayolu kurtarma paketiyle bağlantılı olduğu öne sürülen nüfuz ticareti ağı ve diğer olası suçlamalar kapsamında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Ábalos, eski parti yöneticisi Santos Cerdán ve eski danışman Koldo Garcia da kamu ihaleleri, yasa dışı ödemeler ve pandemi dönemi sözleşmeleriyle bağlantılı ayrı soruşturmalarda adı geçen isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol Parti Genel Merkezine Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’dan Onana’ya zam Trabzonspor'dan Onana'ya zam
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu olurum Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Milan’dan Icardi’ye teklif Duyar duymaz cevapladı Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:01
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 17:17:01. #7.13#
SON DAKİKA: İspanyol Parti Genel Merkezine Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.