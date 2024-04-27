İspanyol Sanatçılar ve Aydınlar Filistin\'e Destek İçin Madrid\'de Buluştu

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İspanya'da bir grup sanatçı ve aydın, Filistin'e destek vermek, "soykırıma ve terörizme hayır" demek için Madrid'de bir araya geldi.

Reina Sofia Müzesi önündeki meydanda toplanan, aralarında sanatçılar ve aydınların da bulunduğu kalabalık, " İsrail'in kendisini savunma ve güvenliğini koruma hakkının olmasına rağmen bunun hiçbir zaman Gazzelilere yapılan soykırımı haklı çıkarmayacağı" mesajını verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından ilk 29 Ekim 2023'te "Ne terörizm ne soykırım" başlığıyla yayımlanan manifestoya dünyanın dört bir yanından destek geldiğini vurgulayan İspanyol yetkililer, şimdiye kadar 34 ülkeden 12 binden fazla kişinin manifestonun altına imza attığını duyurdu.

Yetkililer, bu manifestoya yönetmen Pedro Almodovar, sinema sanatçısı Alba Flores, Vicky Pena, Luis Tosar, Miguel Cuerdo, müzisyen Joan Manuel Serrat, Amaral, Toni Zenet, ressam Luis Gordillo, tiyatro yönetmeni Lluis Pasqual, moda tasarımcısı Javier Mariscal gibi tanınmış isimlerin de imza attığını belirtti.

Madrid'deki eylemde yönetmen Almodovar'ın "Gazze'de ateşkes için eylem yapma kültürünü kesinlikle destekliyorum. Bu soykırım savaşını bir an önce durdurmak zorundayız. Ne terör ne soykırım." ifadelerini kullandığı mesajı paylaşıldı.

Ayrıca müzisyen Zanet'in de şu mesajı okundu:

"Filistin halkı yeryüzünden siliniyor, yok ediliyor. Biraz anlayış ve destek rica ediyorum. İlk sebep savaşı durdurmaktı, artık bu anlamsız, tamamen saçma soykırımı durdurmalıyız. Filistin devleti fikrini destekliyorum."

Manifestoda "Derhal ateşkes ilan edilmesi için diplomatik kanalların güçlendirilmesi ve uluslararası baskının artırılması, uluslararası yasallığa, BM ve Avrupa Birliği (AB) kararlarına, iki devletli çözüme dayalı bir barış anlaşması için çalışılması ve Filistin devletinin tanınması" önerildi.