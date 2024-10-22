İspanyol Sanatçılardan Hükümete Mektup: Silah Ticaretine Son! - Son Dakika
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İspanyol Sanatçılardan Hükümete Mektup: Silah Ticaretine Son!

300'den fazla sanatçı, İspanya hükümetinden İsrail ile tüm askeri malzeme ticaretini durdurmasını talep etti.

22.10.2024 13:48
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İspanya'da aralarında Oscar ödüllü yönetmen Pedro Almodovar'ın da olduğu 300'den fazla sanatçı ve akademisyen, İspanya hükümetinden İsrail ile silah ve askeri malzeme ticaretinin tamamen durdurulmasını istedi.

İspanya hükümetinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile silah ve askeri malzeme ticaretinin durdurulduğunu birçok kez açıklamasına rağmen bunun gerçek olmadığını savunan 300'den fazla sanatçı ve akademisyen Başbakan Pedro Sanchez'e bir mektup göndererek, İsrail ile askeri ilişkilerin tamamen kesilmesini talep etti.

Basına da verilen söz konusu mektupta, "İspanya, İsrail ile askeri ilişkileri sürdürdüğü sürece bu katliamın suç ortağı olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Pedro Almodovar, İsabel Coixet, Rozalen, Aitana Sanchez Gijon, Mikel Izar, Alba Flores, Andreu Buenafuente gibi İspanya'nın sinema, müzik, televizyon dünyasından önemli isimlerin ve akademisyenlerin imzasının bulunduğu mektupta, "İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu uygulaması için acil önlemler alınması" çağrısında bulunuldu.

"Aylardır İsrail'in her gün gerçekleştirdiği katliamları dehşetle izliyoruz." diyen İspanyol sanatçılar ve akademisyenler, İspanya'daki hükümetin "kendisini ilerici olarak tanımladığını, insan haklarının ve uluslararası hukukun küresel düzeyde savunulmasını amaçladığını her seferinde dile getirmesinden dolayı Filistin ve Lübnan halklarının hakları için çok daha fazlasını yapması gerektiğini" savundu.

Mektupta, "İspanya'dan, savaşa katkı sağlayan, Filistin'de işgali sürdüren, Filistin halkına yönelik soykırımı finanse eden, sivillerin can kaybına neden olan silah ve mühimmat tedarikinin, silah ve askeri yakıt transitinin ve askeri malzeme satın alınmasını sona erdirmeyi yalnızca ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda uluslararası hukuk kapsamındaki bir yükümlülük olarak görmesini talep ediyoruz." denildi.

İspanya'da hükümet üyeleri 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah ticareti olmadığını savunsa da muhalefetteki Podemos partisi bunun doğru olmadığını iddia ederek, sürekli olarak hükümete İsrail ile askeri ilişkileri somut bir şekilde kesmesi çağrısında bulunuyor.

Diğer yandan Başbakanı Sanchez, geçen hafta Avrupa Birliği'nin liderlerinden İsrail'e silah ihracatını durdurmalarını ve Filistin'i henüz devlet olarak tanımayanların da bunu yapmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanyol Sanatçılardan Hükümete Mektup: Silah Ticaretine Son! - Son Dakika

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