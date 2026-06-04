İspanyol Üssüne Saldırı

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan'daki Miguel de Cervantes üssüne düzenlenen saldırı sonucu bir Sırp barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini, iki İspanyol askerinin yaralandığını belirterek, saldırıyı kınadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıyı kınadı. Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün gece Lübnan'daki çatışmalar sonucunda İspanyol Miguel de Cervantes üssüne dört havan topu saldırısı düzenlendi. Bir Sırp barış gücü askeri hayatını kaybetti ve iki İspanyol asker yaralandı. Şiddeti en güçlü biçimde kınıyor ve BM bayrağı altında barışı korumak için hayatlarını riske atan herkese tam desteğimizi ifade ediyoruz. Tüm tarafların dün ilan edilen ateşkesi tam olarak yerine getirmesini ve çatışmaların sona ermesini umuyoruz. Barış, tek gelecektir."