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İspanyol, Latin Amerika ve Türk edebiyatının önde gelen isimlerini bir araya getirmek üzere İstanbul Cervantes Enstitüsü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "İspanyol ve Latin Amerikalı Yazarlar Buluşması" başladı.

Barcelo Hotel İstanbul'da düzenlenen, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre'nin açılış konuşmasını yaptığı etkinliğin ilk gününde Cervantes Enstitüsü Başkanı Fernando Vara de Rey, Kolombiyalı ödüllü yazar Juan Gabriel Vasquez ile "Anlatım ve Hafıza" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Daha sonra Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'in katılımıyla, Meksikalı yazar Selma Ancira'nın kaleme aldığı "Kelebek Zamanı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Nikaragualı ünlü yazar Sergio Ramirez ile İspanyol romancı ve deneme yazarı Lorenzo Silva'nın da kitaplarını tanıttığı etkinlikte Türk edebiyatından Banu Karakaş da konuşma gerçekleştirdi.

İspanyolca konuşulan birçok ülkenin Türkiye büyükelçisinin katılımının beklendiği "2. İspanyol ve Latin Amerikalı Yazarlar Buluşması", 18 Ekim'e kadar sürecek.

Etkinliğin yarınki oturumunda sinemacı, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, "Hümanizm ve duyarlılık" konulu söyleşi gerçekleştirecek.